Doğal gaz borusunu baltayla keserek evi patlatmıştı... O davada flaş gelişme

Olay 14 Kasım 2021 tarihinde İstanbul, Bağcılar'da bulunan bir binanın 4. Katında meydana geldi. İddialara göre madde bağımlısı olan Murat Çakıcı mutfağa giden doğalgazı açtıktan sonra, boruyu kesti. Daha sonra ise kapılarını ve pencereleri kapatarak evden çıktı. Patlama sonrası çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi ise itfaiye tarafından kurtarıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Murat Çakıcı'nın "Yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme görülen ilk duruşmada dosyayı görevsizlikle ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Murat Çakıcı bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"CAMLARDA BANT İZİ VARDI, BUNU YAPSA YAPSA OĞLUM MURAT YAPAR"

Murat Çakıcı'nın babası Çengiz Çakıcı, Patlamadan sonra eve gittiğinde kapı ve camlarda bant izi olduğunu gördüğünü belirterek "Doğalgaz borusunun da kesik olduğunu gördüm. Özellikle patlama yapılması için uğraşılmış olduğunu bunlardan anladım. Bunu yapsa yapsa oğlum Murat yapar. Başka hasmımız yoktur" dedi.

Sanık Çakıcı'nın annesi ise ifadesinde oğluyla arasının iyi olmadığını ve kendisini uyuşturucu parası vermesi için sıkıştırdığını belirtti.

ÖNCE REDDETİ SONRA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Tutuklu sanık Murat Çakıcı savunmasında "Suçlamaları kabul etmiyorum. Aile bireylerimle aram iyi olmadığı için bana iftira ediyorlar. Amcamın adamı olarak bildiğim iş ortağı Çeçenistanlı Selim isimli şahıs yapmış olabilir. Bütün binada fuhuş yapıldığını düşünüyorum. Hepsi bu şebekenin içindedir. Ben bunlara karşı çıktığım için bana iftira ediliyor" diyerek önce suçlamaları reddetti. Daha sonrasında ise olayı itiraf etmek istiyorum diyerek "Ben evi patlattım doğrudur. Düzenek yoktur, ben aileme ve komşulara kızdığım için böyle yaptım. Onlara ders vermek için yaptım. Ayrıca binada kimse yoktu. Dışarı baktım dışarısı da sakindi. Bu sebeple patlamayı yaptım. Kimseye zarar vermek istemedim. Amacım sadece daireyi yakmaktı. Ben fuhuşla ilgili çok şikayette bulundum. Ancak hiçbir işlem yapılmadı. Amcamın yanındaki Çeçenistanlı şahıs beni ölümle tehdit etti bu yüzden yaptım" dedi.

Duruşma savcısı ise olayın "Olası kastla adam öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali bulunduğunu belirterek, dosyanın görevsizlikle ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Mahkeme, sanık hakkında "Yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açılmışsa da suçun "olası kastla adam öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle dosyanın görevsizlikle ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Murat Çakıcı'nın yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde devam edilecek.