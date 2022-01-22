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Giriş Tarihi: 22.1.2022

Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu
İstanbul Beyoğlu'nda bir çocuk annesi A.K., evinde doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Önceki gün 16.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Talat Paşa Cami Sokak'taki binada yaşanan olayda, eşinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine şüpheye kapılan koca eve geldi. Kocası, karısı A.K.'yi doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Kocanın çığlıklarını duyan komşular olay yerine gelirken, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, inceleme sonucu A.K.'nin (35) hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla, olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve evde incelemelerde bulundu. Genç kadının cansız bedeni daha sonra cenaze aracına alınarak Adli Tıp'a kaldırıldı. Genç kadının kesin ölüm sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

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Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu
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