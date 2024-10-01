Doğalgaz borusuna kendini astı:1 ölü

Olay öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi 5506. Sokaktaki Okur apartmanında meydana geldi. İddiaya göre 90 yaşındaki Erdal K.'dan haber alamayan komşuları,durumu Emniyet güçlerine haber verdi.

Eve giren ekipler tarafından Erdal K.'nın doğalgaz borusuna kendini astığını tespit edildi . Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Erdal K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Erdal K.'nın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.