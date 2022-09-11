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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Doğalgaz borusunu kesip çakmağı çaktı

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Melike İ., intihar etmek için önce odadaki doğalgaz borusunu kesti. Genç kadın evin salonunda çakmağı çakınca aparatman savaş alanına döndü. 15 daire ve 1 araç hasar gördü

ABBAS ÇAKAR
Doğalgaz borusunu kesip çakmağı çaktı
Kocaeli'nde intihar etmek için evinde doğalgaz borusunu kesen Melike İ., dairenin salonunda çakmağı çakınca patlama meydana geldi. Melek İ. yaralanırken, 15 daire ve 1 otomobil de hasar gördü. Olay Kartepe Ataevler Mahallesi Gökhan Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanda dün sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. Binanın zemin katında yaşayan ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen Melike İ. isimli kadın iddiaya göre intihar etmek için doğalgaz borusunu kesti. Kestikten sonra evin salonuna geçerek çakmağı çakan kadın büyük bir patlamaya neden oldu. Günün ilk ışıklarında uyku haliyle patlama sesine uyanan apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Patlama sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Doğalgaz bağlantısının ekipler tarafından kesilmesinin ardından yangın söndürme çalışması başlatıldı. Yaralanan kadın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası yapılan incelemelerde 2 binada toplam 15 dairenin ve 1 otomobilin hasar gördüğü tespit edildi. Patlama anı ise başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



'YANINDA BİZİ DE GÖTÜRECEKTİ'
Yaşanan olay sonrası büyük korku yaşayan apartman sakinleri, "Deprem oldu sandık. Büyük sarsıntı yaşadık. Evimizin kapıları yerinden oynadı, camlar kırıldı. Kendi canına kıymak isterken, yanında bizleri de götürecekti. Ölümle burun buruna geldik. Büyük maddi hasar oluştu" ifadelerini kullandı.

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Doğalgaz borusunu kesip çakmağı çaktı
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