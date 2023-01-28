Doğalgaz dehşeti

Zeytinburnu'nda doğalgaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlama ile başlayan yangın ortalığı savaş alanına çevirirken, 4 araç hasar gördü. Edinilen bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'taki doğalgaz borusunda sızıntı meydana geldi. Çıkan yangında alevler, park halindeki otomobillere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta da ağır hasar oluştu. Bu arada, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada yolda kısmi çökme meydana geldi.