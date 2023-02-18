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Giriş Tarihi: 19.2.2023

Doğalgaz faciası: 3 ölü

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Doğalgaz faciası: 3 ölü
Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde doğalgaz faciası yaşandı. Dairede kombinin borusunun yerinden çıkması sonucu Abdurrahim Zengin, eşi Hacer Zengin ve kızları Zeynep Zengin karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarını telefonla arayan Zengin çifti, rahatsızlandıklarını belirterek yardım istedi. Telaşla eve giden yakınları, 4 kişilik aileyi yerde hareketsiz yatarken buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğalgazdan zehirlenen Abdurrahim Zengin, eşi Hacer Zengin ve kızları Zeynep Zengin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çiftin oğulları Emirhan Zengin ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Doğalgaz faciası: 3 ölü
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