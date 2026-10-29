Doğalgaz faturasını anında düşüren usta sırrı: Kombiyi kış boyu sadece bu derecede sabit tutun!

Oysa kombiyi tamamen kapattığınızda sadece içerideki hava değil; evinizin duvarları, zemini, tavanı ve hatta eşyalarınız bile hızla soğumaya başlıyor. Evin tüm yapı taşları ısıyı kaybettiğinde, evinizi belli bir sıcaklığa getirmek için çok daha büyük bir enerjiye ihtiyaç duyulur.