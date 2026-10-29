Doğalgaz faturasını anında düşüren usta sırrı: Kombiyi kış boyu sadece bu derecede sabit tutun!

Doğalgaz faturasını düşürmek için her gün evden çıkarken kombiyi kapatıyorsanız, tasarruf etmek bir yana sayacı daha da hızlandırıyorsunuz. Uzmanların açıkladığı verilere göre soğuyan duvarları sıfırdan ısıtmak, sabit bir ısıyı korumaktan çok daha fazla gaz tüketiyor. İşte, milyonlarca kişinin farkında olmadan düştüğü o fatura tuzağı ve faturayı anında düşüren "sabit ısı" kuralı…
Kış aylarında evden çıkarken veya gece uykuya dalarken kombiyi şalterinden kapatmak, bugüne kadar doğru bildiğimiz en yaygın tasarruf yanılgılarından biridir. Çoğu kişi, cihazın çalışmadığı saatlerde gaz tüketiminin duracağını ve faturanın düşeceğini hesaplayarak bu ezbere hamleyi yapıyor.
Dışarıdan gelip üşüdüğünüzde buz gibi olmuş evi ısıtmak için kombiyi aniden 60-70 derecelere çıkarırsınız, yanlış yaparsınız. Kombi, buz kesmiş sistemi sıfırdan ısıtabilmek için maksimum kapasitede, durmaksızın ve en yüksek gaz tüketimiyle çalışmaya başlar.
Isı mühendisleri, soğuyan bir evi şok bir şekilde ısıtmak için harcanan doğalgazın, evi tüm gün sabit bir ısıda tutmak için harcanan gazdan çok daha fazla olduğunu net bir şekilde vurguluyor. Bu yüzden uzmanların altın kuralı her zaman "kısık ayarda sürekli çalıştırma" stratejisidir.
Kombinizi sürekli açıp kapatmak yerine kış boyu 35 ile 40 derece arasındaki ekonomik bantta sabit tutun. Bu düşük ve sürekli ısı, evinizin duvarlarının ve zemininin tamamen soğumasını engeller.
Kombi bu düşük derecede çalışırken suyu sıfırdan ısıtmak için büyük bir efor sarf etmiyor, sadece peteklerin içinde dolaşan ve zaten ılık olan suyun ısısını korumak için çok küçük ateşlemeler yapar.
Faturayı daha da aşağı çekmek için kullanmadığınız odaların peteklerini tamamen kapatmak da sık yapılan hatalardan bir diğeri. Tamamen kapattığınız odadan gelen soğuk hava, evdeki diğer sıcak odaların da ısısını hızla emerek kombinizin daha fazla çalışmasına neden olur.
Bunun yerine, kullanmadığınız odaların termostatik vanalarını en düşük seviyede bırakın. Böylece hem o odadaki duvarların buz kesmesini engellersiniz hem de ev içindeki genel ısı dengesini koruyarak büyük bir enerji kaçağını önlersiniz.
Sabit ısı taktiğinin faturaya yansıması için peteklerinizin verimli ısındığından emin olmalısınız. Kış başında peteklerin yan kısmındaki minik vanayı bir anahtar yardımıyla hafifçe açarak içindeki havayı mutlaka boşaltın. Havası alınmış sistem, kombiyi hiç yormadan maksimum ısıyı odaya yayar.
Kombinizi aç-kapat döngüsünden kurtarıp bu sabit ısı kuralına sadık kaldığınızda, evinizin kış boyu çok daha eşit ve konforlu ısındığını hissedeceksiniz. Doğru vana ayarı ve "kısık ama sürekli" çalışma prensibiyle, ay sonu gelen faturanızdaki o şaşırtıcı düşüşe bizzat şahit olabilirsiniz.