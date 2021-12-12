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Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:22 Son Güncelleme: 12.12.2021 12:43

Doğalgaz kazısında tarihi sütun bulundu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Doğalgaz kazısında tarihi sütun bulundu

Bolu’nun Aktaş Mahallesi’nde yapılan doğal gaz hattı kazısı sırasında, iş makinesi ile yapılan çalışmada tarihi sütun bulundu.

Bolu'nun Aktaş Mahallesi, Öney Sokak'ta doğal gaz hattı döşenmesi amacıyla ekipler tarafından sabah saatlerinde kazı çalışması başlatıldı. İş makinesiyle devam eden kazılar sırasında, toprağın altında büyük bir taş parçası olduğu fark edildi. İş makinesi yardımıyla yerinden çıkarılan taş parçasının, tarihi bir sütun olduğu belirlendi.

Çalışmayı durduran doğal gaz ekipleri, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen müdürlük yetkililerinin ilk incelemelerinin ardından, tarihi sütun, iş makinesinin kepçesinde müzeye götürüldü. Tarihi sütunun üzerinde çizimler olduğu görüldü.

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Doğalgaz kazısında tarihi sütun bulundu
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