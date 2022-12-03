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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Doğalgaz kokusu tedirginliğe yol açtı

DHA
Doğalgaz kokusu tedirginliğe yol açtı
Bursa'da, yoğun doğalgaz kokusu nedeniyle 6 katlı binada oturanlar tahliye edildi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı binada oturanların yoğun doğalgaz kokusu ihbarıyla, bölgeye Bursagaz, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, doğalgaz ve elektriği kesip, binada yaşayanları tahliye etti. Ekipler, kokunun 4'üncü kattaki daireden geldiğini belirledi. Merdivenli itfaiye aracıyla ulaştıkları dairenin camını kırıp içeri giren ekipler, kimsenin olmadığını tespit etti. Binada oturanların evlerine girişlerine izin verilmezken, doğalgaz kokusunun kaynağının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Binada oturan Ceyda Yılmaz, doğalgaz kokusunu fark edip ekiplere ihbarda bulunduğunu belirterek, "Ben temizlik yapıyordum. Evin içinde bir koku olduğunu fark ettim. Kapıyı açıp dışarı çıktığımda daha yoğun bir koku aldım. Sonra hemen doğalgaz ekiplerini aradım. 10 dakikada ekipler geldi. Sonra ölçüm yaptılar. Ben o sırada dışarıya çıktım. Daire 12'den kokunun geldiğini tespit ettiler. Sonra hepimiz binadan çıktık. Ambulanslar ve itfaiye ekipleri de geldi. Korktuk. Çünkü patlama olabilirdi" dedi.

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Doğalgaz kokusu tedirginliğe yol açtı
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