Kocaeli’nde doğalgaz patlamasında, 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Gölcük İlçesi Kavaklı Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 2.katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 20:30 sularında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu dairede yangın çıkarken, sesleri ve alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.