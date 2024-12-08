Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden Nuri Girgin Kozlu’da toprağa verildi

Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki 14 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşanan patlama, apartman görevlisi Nuri Girgin'in ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olayın ardından bölgedeki halk büyük bir panik yaşarken, olay yerine gelen ekipler geniş çaplı bir araştırma başlattı. 42 yaşındaki Nuri Girgin, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinin Saka Köyü'ne bağlıydı. Patlamada hayatını kaybeden Girgin'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Kozlu'ya getirildi.

ACILI AİLEYE TAZİYE ZİYARETLERİ

Girgin için öğle namazı sonrasında Saka Köyü Çengelli Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Törende, ailesi, yakınları ve köy halkı bir araya geldi. Acılı aile gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken, Girgin'in cenazesi dualarla aile mezarlığına defnedildi.