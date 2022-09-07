DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Doğalgaz desteği için Şubat ayının ikinci yarısında başvuruları alınacak. Mart ayının ikinci yarısında da destek ödemelerimizi yapılacak. Sosyal yardım başvurularının tamamını e devlet üzerinden yapmak mümkün. Doğalgaz desteği için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat ettiklerinde kendilerine gerekli yönlendirmeler yapılacak. Doğalgaz ödemeleri hak sahipliği alan kişinin PTT kartına destek ödemesini olarak yatırılacak. Kişi faturasını götürerek PTT deki hakkıyla ödemesini yapmış olacak.

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