Bakan Yanık, 450-1150 TL'lik doğalgaz fatura desteği başvuru sürecinin e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade etti. Havaların soğumaya başlamasıyla beraber "Doğalgaz desteği 450-1150 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, kimler alabilir, şartları nelerdir?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz sene de tüm detayları duyurmuştu. Peki; Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, kimler alabilir, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...
Doğalgaz desteği için Şubat ayının ikinci yarısında başvuruları alınacak. Mart ayının ikinci yarısında da destek ödemelerimizi yapılacak. Sosyal yardım başvurularının tamamını e devlet üzerinden yapmak mümkün. Doğalgaz desteği için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat ettiklerinde kendilerine gerekli yönlendirmeler yapılacak. Doğalgaz ödemeleri hak sahipliği alan kişinin PTT kartına destek ödemesini olarak yatırılacak. Kişi faturasını götürerek PTT deki hakkıyla ödemesini yapmış olacak.
DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini belirtti.
DOĞALGAZ DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız" dedi.