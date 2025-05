Doğan Barış Yaşar Türk sinemasını Dünya’ya tanıtmaya devam ediyor

Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Doğan Barış Yaşar yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği "SEN" filmi ile hem uluslararası festivallerde hem yurt içindeki katıldığı fetsivallerde ödüllere doymuyor. 2024 Aralık ayında yapımcılığını üstlendiği ve başrolünü oynadığı 'SEN' filmiyle Dünya festivallerine giriş yaptı.

"SEN" filmi ile katıldığı Thilsri International Film Festival - Best International Film, Silver Wings International Film Festival - Best Experimental Film, Best Actor, IFFA Independent Film Festival - First Time Film Award Selected, Roma Prisma Film Awards Special Selection, Lulea International Film Festival – Finalist, Lahore International Film Festival – Finalist, Stockholm City Film Festival Semi-Finalist olarak ciddi başarılara imza attı.

Doğan Barış Yaşar geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da ikincisi düzenlenen Internatonal Istanbul Short Film and Writer's Journey'de "SEN" filmi ile En İyi Oyuncu ödülünü alırken aynı zamanda film, ulusal kategoride En İyi Film ve En iyi Prodüksiyon ödüllerinin de sahibi oldu.

Tamamen kendi imkanlarıyla ve sektöre girmeye çalışan amatör ruhlu gençlere projelerinde yer vererek 'SEN' filminden sonra Ex situ filminin de yapımcılığını üstlendi. Genç, dinamik ve bir o kadar da heyecanlı bir kadroyla Ex situ filmi için yola çıkan oyuncu Doğan Barış Yaşar adeta onlarında hayatlarına dokunuşlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Gençlere ve sektöre girmek isteyen kişilere ilk önce kendilerine inanmaları gerektiğini söylerken aynı zamanda yerinde oturarak hayal kurmaktansa harakete geçmelerini ve istedikleri şeyler için pes etmeden mücadele etmelerini setlerinde vurguluyor.

Farklı ülkelerde dizi ve filmlerde rol alan Doğan Barış Yaşar başrolünde aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi başarılı oyuncu Jason Statham'ın oynadığı ve yönetmenliğini Guy Ritchie'nin yaptığı film Operation Fortune: Ruse De Guerre'de rol alarak Hollywood yolunda da ilk ciddi adımlarını atmıştı. Doğan Barış Yaşar sonrasında Barbara Nadel'in romanından uyarlama 'The Turkish Detective' olan başrollerini Haluk Bilginer ve Yasemin Allen'in paylaştığı dizide Alp karakterine hayat verdi ve ardından Rusya'da iki farklı dizide rol aldı.

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"