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Giriş Tarihi: 16.5.2022 14:45 Son Güncelleme: 16.5.2022 14:48

Doğanın içinde, tarihin izinde İznik turu

Doğanın içinde, tarihin izinde İznik turu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Tarihten Doğaya Bursa’ temasıyla düzenlenen turizm yürüyüşünün yeni rotası, dört ayrı medeniyete başkentlik yapan İznik ilçesi oldu. Tarihe meraklı doğaseverler Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan İznik sur dışındaki 11 kilometrelik rotada tarih ve doğa turu gerçekleştirdi.

Bursa'nın 'diğer zenginliklerinde olduğu gibi' doğasını da her platformda tanıtmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, 'Tarihten Doğaya Bursa' projesiyle kentin gizli kalmış değerlerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

Proje kapsamında daha önce Esence, Tirilye ve Suuçtu Şelalesi'ne keşif yürüyüşü yapan doğaseverlerin yeni rotası İznik oldu. Makedonya Kralı Büyük İskender'in kumandanlarından Antigonius tarafından M.Ö. 316'da kurulan, Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini bugün bile belirgin olarak taşıyan Bursa'nın İznik İlçesi'nin sur dışında kalan tarihi değerleri, yaklaşık 11 kilometrelik parkurda gezildi.

HER KÖŞESİ AYRI TARİH

Birinci ve 7'nci Ekümenik konsüllere ev sahipliği yapması ve Hristiyanlığın inanç esaslarının belirlendiği yer olması nedeniyle Hristiyan dünyasının Kudüs ve Roma'dan sonra en önemli üçüncü şehri olan İznik'teki doğa yürüyüşüne 70 kişi katıldı. Otobüslerle İznik'e gelen doğaseverlerin ilk durağı Lefke Kapı oldu.

Burada Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Kokartlı Tarihçi Faruk Kurt tarafından katılımcılara, İznik'in genel tarihi hakkında bilgiler verildi. Lefke Kapı'dan başlayan yürüyüş parkurunda sırasıyla; Çandarlı Hayrettin Paşa ve Sarı Saltuk türbeleri, Berber Kaya Lahiti, Abdülvahap Bayraktar Dede Türbesi, Roma dönemine ait 1800 yıllık bir taş ocağının bulunduğu Delikli Kaya ve İznik Gölü içinde kalan su altı bazilikası ziyaret edildi.

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Doğanın içinde, tarihin izinde İznik turu
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