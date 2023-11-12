Doğanşehir ve Yazıhan’da deprem konutlarında son durum

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Aralık ayı sonu itibariyle 1. etabı 349 konutun teslimi yapılacak. 2. etaptan oluşan deprem konutlarının 603 konutun ise Ocak ayında tamamlanması planlanıyor. Bu iki ay içerisinde 952 konut bitirilip teslim edilmesi hedefleniyor." dedi.

349 KONUT TESLİM EDİLECEK

Deprem konutları hakkında ayrıntılı bilgi veren Doğanşehir Belediye Başkanı Duralı Zelyurt, "Kasım ayı sonu itibariyle 1. etabı 349 konut bitmek üzere. Aralık ayında teslimatı yapılacak. 2'inci etap olan 603 konuttun teslimi ise Ocak ayı içinde tamamlanması planlanıyor. Depremzede vatandaşlarımıza teslim edilecek olan konutlarda 1. etabı 16 blok, 2. etabı 32 bloktan oluşuyor. İki blok brüt 105 metrekare, net 85 metrekare civarında. Zemin +4 kat şeklinde yapıldı. 3. etapta 724 konutumuz var. Bu konutlarımızda farklı özellikteler ve 92 bloktan oluşuyor. Zemin +3, zemin+4 şeklinde metrekareleri de farklı olacak şekilde yapılıyor. Eğer mevsim şartları iyi giderse mart ayı gibi tamamlanacak. Kışın mevsim şartları uygun olmazsa da mayıs-haziran gibi tamamlanır" diye konuştu.

YAZIHAN'DA TOKİ KONUTLARINDA SON DURUM

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 6 Şubat depremlerinde bin 200 konut için TOKİ tarafından depremzedeler için konut yapımına başlandı.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, SABAH'a yaptığı açıklamada, "İlçemizde ağır hasarlı konutların yıkımı biryandan yapılırken diğer yandan da konut yapımı devam ediyor. İlk etapta kırsalda 800 konut ihalesi yapıldı. TOKİ konutlarında daha önce Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 100 bin sosyal konut içerisinde 79 konut deprem öncesi zaten teslim edilmişti bunun da arsasını belediye olarak biz tahsis etmiştik, bedelsiz olarak. Yine 157 konut yapılıyor bunun da 112 konutunun yerini belediye olarak biz TOKİ'ye verdik. 157 konut bitmek üzere bu ayın sonunda hak sahiplerine, kısmen de olsa afetzedelere, depremde mağdur olan ailelere verilecek ve akabinde 350 konut yine TOKİ'den bir talebimiz var, yer tahsislerini yaptık 350 konutun çalışmaları tekrar önümüzdeki aylarda başlamış olacak" dedi.