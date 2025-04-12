Doğaseverler Yenikapı’daki Naturfest fuarında buluştu

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Natürfest kamp, karavan ve doğa sporları fuarı kapılarını karavanseverlere açtı. 13 Nisan tarihine kadar açık kalacak. Fuarda en çok dikkat çeken ürünler çekme ve motokaravanlar oldu.

İçerisindeki lüks tasarımlı eşyalar ile birlikte karavanların fiyatları 300 bin liradan başlayarak 9 milyon liraya kadar ulaşabiliyor. Ev yaşamının rahatlığı konsepti ile dizayn edilen özel karavanlarda konfor ön plana çıkıyor.

Ayrıca fuarda kamp, tiny house ve outdoor ekipmanlari sergilenerek satışa sunuluyor. Katılımcılar için özel etkinlikler ve konserler de program dahilinde gerçekleştirilecek.

"DOĞA KÜLTÜRÜ İLE İLGİLENEN HERKES KENDİSİNDEN BİR PARÇA BULABİLECEK"

Fuarın organizatörü Cengiz İmeci, "Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerimiz karavan çeşitlerinden, tiny houselardan, doğa sporları ile ilgili ekipmanlardan, kamp ekipmanlarına kadar birçok ürünü görebilecekler. Motokaravanlar ile çekme karavanların fiyatları hitap ettikleri farklı kesimlere, özel tasarımlara, kullanılan malzeme kalitesi, ihtiyaç ve zevklere bağlı olarak değişebiliyor. Doğa kültürü ile ilgilenen herkesin kendisinden bir parça bulabileceği fuarda ayrıca farklı etkinlikler, söyleşiler ve konserler de olacak " dedi.

Pandemiden sonra karavanlara olan talepte düşüş yaşandığını ifade eden Cengiz İmeci , "Pandemiden önce ve depremden sonra karavan konsepti oldukça arttı. 20-30 firma karavan üretimi yaparken şu anda yüzlerce üretim yapan firma bulunuyor. Böylece üretilen karavan adeti artarken talep üretime göre azaldı. Pandemiden ve büyük depremden büyük rağbet gösterilen karavanlar gün geçtikçe azalma gösterildi. Park sorunun gündeme gelmesi ile ilgi dahada azaldı. Büyükşehirlerde park sorunun yaşanmaması için belediyelerin karavanlarla ilgili mevzuatlarını düzenlemeleri gerekiyor. Park sorunu giderildikten sonra karavanlara ilgi daha da artacaktır. Fuara katılımcı ilgisi çok yoğun oldu. Talepler üzerine Neturfest Ekim ayında Antalya'da da fuar yapılacak " dedi.

YERLİ ÜRETİM PANGOLİN KARAVANLAR İLGİ ODAĞI OLDU

Karavan fuarında Avusturalya bölgesinde yaşayan zırhlı bir hayvandan esinlenerek yerli firma terefından esinlenerek yapılan Pangolin tipi karavan fuarı gezenlerin ilgi odağı oldu. Pangolin karavan üreticisi Mehmet Kutlu, "Pangolin karavan konsepti Avusturalya'da yaşayan zırhlı bir hayvanın yapısından tasarlanarak oluşturuldu. Sağlamlık açısından 10 santimlik duvar kalınlığı ile betondan yapılıyor. Doğanın kalbinde modern bir yaşam konsepti oluşturduk. Fırtına , yağmur ve kar'a dayanıklı çevre dostu bir yapı. En küçüğü 30 metrekare en büyüğü ise 300 metrekarelik projeler üretiliyor. Yerli üretimle Arap ülkelerine , Avrupa ve Mısır ile Katar ülkelerine ihraç ediliyor. Villa konsepti ile daha fazla tercih ediliyor." Dedi.