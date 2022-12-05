Doğayı sevdiren öğretmen 3 yıldır çadırda yaşıyor

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan Tekin Yolcu, 3 yıl önce Muhasebe ve Finansman Öğretmeni oldu. Yeni mesleğindeki ilk görev yeri Bursa olan Tekin Öğretmen, ilk öğrencilerine eğitim vereceği okula gitmek için tüm eşyalarını sırtlayıp yola koyuldu. Sırtında kamp çantası, elinde bisikleti ile Bursa'ya gelen Yolcu, başını sokacağı bir daire kiralamak yerine şehir içinde kamp yaparak konaklamaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır Bursa'nın farklı ilçelerinde kimi zaman okul bahçesinde kimi zaten park ve bahçelerde kamp kuran Tekin Öğretmen, sıra dışı yaşam tarzıyla hem öğrencilerinin hem de Bursalıların ilgi odağı oldu. Doğaseverliği ile tanınan ve ikon haline gelen Tekin Öğretmen SABAH'a konuştu...
EV TAŞIMAKLA KİM UĞRAŞACAK
"Ben doğayı ve kamp yapmayı çok seviyorum. Bursa'ya görevlendirmem çıktığında 'Ankara'dan Bursa'ya ev taşımakla kim uğraşacak' dedim. Kamp çantamı sırtlayarak Bursa'ya gittim. İlk görev yerime varınca etrafta bir keşif yaptım ve ilk gecemi parkta geçirdim. Çok keyif aldım. Annem, babam, eşim... Hepsi karşı çıktı ama ben kendime 'Bu keyfi yaşayacağım' dedim ve 3 yıldır da çadırda yaşıyorum. Doğanın içinde olmak ruhuma çok iyi geliyor."
KAPLUMBAĞA GİBİ EVİNİ SIRTINDA TAŞIYOR
"Hafta sonunu Ankara'da ailemin yanında geçiriyorum. Okullar açılmadan kaplumbağa gibi evimi sırtlayıp bisikletimi alıyorum ve Bursa'ya gidiyorum. Önce keşif yapıyorum, çadırımı kuracağım yeri seçip etrafta çöp topluyorum. Sabahın gün aymadan parka gelen insanlarla yürüyüş yapıyorum ve sonra dersime başlıyorum. Banyo almak için hamam ve havuza gidiyorum, yemeğimi dışarıda yiyorum. Bunlar dışında kitap okumak ve uyumak için çadırımdan daha iyi bir yer yok benim için."
ESKİMOLAR YAPTIYSA BEN DE YAPARIM
"İnsanların ilk sorduğu soru 'Kış aylarında çadırda nasıl kalıyorsun' oluyor. Ben de Eskimolar yaptıysa ben de yaparım diyorum. Bu soğukta bile bir mum beni ısıtmaya fazlasıyla yetiyor. Çadırın yapı malzemesi de ısıyı dışarıya sızdırmadığı için rahatça uyuyabiliyorum. Doğa aşkı bana yetiyor."
ÖĞRENCİLERE DOĞA SEVGİSİ AŞILIYOR
"Çadırda yaşadığım duyulmaya başladığı ilk zamanlarda insanlar bana çılgın gözüyle bakıyordu. En çok öğrencilerimin ilgisini çekiyordu bu durum. Okulda seminerlerde yaşam tarzımı, doğa aşkımı anlatınca öğrencilerimde çevre duyarlılığı oluştu. Onlar da benim gibi doğayı sevmeye başladıkça onu korumaya da özen göstermeye başladı."