Doğayı sevdiren öğretmen 3 yıldır çadırda yaşıyor

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan Tekin Yolcu, 3 yıl önce Muhasebe ve Finansman Öğretmeni oldu. Yeni mesleğindeki ilk görev yeri Bursa olan Tekin Öğretmen, ilk öğrencilerine eğitim vereceği okula gitmek için tüm eşyalarını sırtlayıp yola koyuldu. Sırtında kamp çantası, elinde bisikleti ile Bursa'ya gelen Yolcu, başını sokacağı bir daire kiralamak yerine şehir içinde kamp yaparak konaklamaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır Bursa'nın farklı ilçelerinde kimi zaman okul bahçesinde kimi zaten park ve bahçelerde kamp kuran Tekin Öğretmen, sıra dışı yaşam tarzıyla hem öğrencilerinin hem de Bursalıların ilgi odağı oldu. Doğaseverliği ile tanınan ve ikon haline gelen Tekin Öğretmen SABAH'a konuştu...