Doğayı temizleyerek vatana hizmet ediyorlar

Erzurum'da 13 gönüllüden oluşan çevre timi, 8 yıldır mesire alanları, kent ormanları, park ve bahçelerden çöp topluyor. Erzurum Şehir Hastanesi'nde bilgi işlem personeli olan Abdulkerim Erzene, gönüllü arkadaşlarıyla çevre kirliliğine karşı mücadele başlattı. Erzene, " Atıkları, geleceğimize temiz bir nefes olabilmek için topluyoruz. Doğamızı temizleyerek vatanımıza hayırlı evlat olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kırık şişeler en büyük problemimiz. Lütfen şişelerinizi kırmayın. Hem hayvanlara zarar veriyor hem de orman yangınlarının en büyük sebeplerinden biri." dedi. Erzene, topladıkları atıkları geri dönüşümde kullanarak engellilere akülü araç, sokak hayvanlarına mama almayı planladıklarını söyledi.