Doğayla iç içe ekoturizm keyfi

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 'Benim Ormanım' uygulamasıyla hizmet veriyor. 'Benim Ormanım' uygulaması aracılığıyla orman parklar ve ekoturizm alanları hakkında bilgiye ulaşılabiliyor. Balıkesir Erdek Kapıdağ Ekoturizm alanından Denizli Eskere Ekoturizm alanına, Siirt Ekoturizm alanından Muğla Kavakarası Sığla Ekoturizm alanına, Sakarya Çalıbayırı Orman Parkı'ndan Sinop İkiz Göletler Orman Parkı'na kadar ülkenin doğal güzellikleri vatandaşların ziyaretlerini bekliyor. Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve 2021-2025 yıllarını kapsayan Ekoturizm Eylem Planı'yla tüm Türkiye'de 116 ekoturizm alanını yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açtı. Şimdiye kadar 5 milyon kişinin ziyaret ettiği ekoturizm alanlarının ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı sundu.