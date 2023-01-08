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Giriş Tarihi: 8.1.2023 11:12 Son Güncelleme: 8.1.2023 11:17

Doğduğu hastanede anne oldu

Marmaris’te 1993 yılında hizmete giren özel bir hastanenin ilk bebeği olan Melissa Çimen, 30 yıl sonra aynı hastane, aynı doktor ve aynı ebe tarafından Ayla bebeği dünyaya getirdi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Doğduğu hastanede anne oldu

Marmaris'te 1993 yılında hizmete giren özel bir hastanede tarih adeta yeniden yaşandı. 30 yıl önce hastaneye doğum için gelen Elizabeth Yorulmaz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Servet Baysal ve Ebe Meral Şener tarafından gerçekleştirilen doğumla sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirmişti. Elizabeth ve Çetin Yorulmaz çifti, yeni açılan hastanenin ilk doğan bebeği olan kızlarına Melissa adını vermişti.

AYNI HASTANEDE ANNE OLDU

Aradan geçen 30 yıl süresince doğduğu hastaneden vazgeçmeyen Melissa Çimen, doğduğu hastaneye bu kez kendisi doğum yapmak için geldi. Melissa dünyaya ilk gözlerini açtığında yanında olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Servet Baysal ve Ebe Meral Şener, bu kez kızı Ayla'nın doğumu için yanındaydı. Sağlık ekibine Anestezi Uzmanı Dr. Ali Turhan eşlik etti. Duygulu anların yaşandığı doğum sonrası Çimen ve Yorulmaz aileleri doğumhane önünde heyecanla Ayla bebeği görmek için bekledi. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Göze Ercan tarafından ilk muayenesi yapılan Ayla Çimen, Dr. Servet Baysal tarafından önce dedesi Çetin Yorulmaz'a teslim edildi.

HEYECANDAN UYUYAMADIM

Çetin Yılmaz torunu Ayla'yı kucağına alırken, Op. Dr. Servet Baysal, "30 yıl önce kızınız Melissa'yı kucağınıza vermiştim. Şimdi de torununuz Ayla'yı kucağınıza verme mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Kızının doğduğu hastanede torununu da kucağına alan dede Çetin Yorulmaz mutluluk gözyaşları döktü.

30 yıl arayla gerçekleşen her iki doğumda da bulunan ebe Meral Şener, meslek hayatı boyunca binlerce doğuma girdiğini ve doğumuna yardım ettiği her bebeğin kendisi için önemli olduğunu söyledi. Şener, "Doğurttuğum çocukların büyüyüp kendi yuvalarını kurduğunu görmek beni hem gururlandırıyor hem duygulandırıyor. Bugün Melissa doğuma gelecek diye dün gece heyecandan uyuyamadım" diye konuştu.

1993 yılında Melissa'nın doğduğu gün çekilen fotoğraf, 30 yıl sonra Ayla bebeğin doğduğu gün tekrar çekildi.

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Doğduğu hastanede anne oldu
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