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Giriş Tarihi: 9.1.2023

Doğduğu hastanede anne oldu

Marmaris’te 1993’de hizmete giren özel bir hastanenin ilk bebeği olan Melissa Çimen, 30 yıl sonra aynı hastane, aynı doktor ve aynı ebenin girdiği doğumla, bu kez kendi kızı Ayla’yı dünyaya getirdi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Doğduğu hastanede anne oldu
Muğla Marmaris'te 1993'te hizmete giren özel hastanede o yıl Elizabeth Yorulmaz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Servet Baysal ve Ebe Meral Şener tarafından gerçekleştirilen doğumla bir kız bebek dünyaya getirmişti. Elizabeth ve Çetin Yorulmaz çifti, hastanede yapılan ilk doğumla dünyaya gelen kızlarına Melissa adını vermişti. Melissa yıllar sonra evlendi, Çimen soyadını aldı. Hamile kalan Çimen kontroller için kendi doğumunun gerçekleştiği hasteneye gitti. Melissa'nın bebeği Ayla'nın doğumunu da, 30 yıl önce dünyaya gözlerini açtığında ilk gördüğü kişiler olan Op. Dr. Servet Baysal ve Ebe Meral Şener gerçekleştirdi. Doğum sonrası Çimen ve Yorulmaz aileleri doğumhane önünde heyecanla Ayla bebeği görmek için bekledi. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Göze Ercan Ayla'nın ilk muaynesini yaptı.



Ayla bebek, Dr. Baysal tarafından dedesi Çetin Yorulmaz'a teslim edildi. Çetin Yılmaz torunu Ayla'yı kucağına alırken, Op. Dr. Servet Baysal, "30 yıl önce kızınızı kucağınıza vermiştim. Şimdi de torununuzu vermenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Ebe Meral Şener, "Melissa gelecek diye heyecandan uyuyamadım" diye konuştu.



1993'te Melissa'nın doğduğu gün çekilen fotoğrafın benzeri 30 yıl sonra Ayla bebeğin doğduğu gün tekrar çekildi. Ekip aynıydı ancak ilk fotoğraftaki bebek artık anneydi.

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Doğduğu hastanede anne oldu
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