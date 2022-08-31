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Giriş Tarihi: 31.8.2022 11:28 Son Güncelleme: 31.8.2022 11:32

Doğu Anadolu’da ata tohumu mucizesi

Bitlis, tekstil, ahşap, yaş sebze ve meyve alanlarında yılın ilk 6 ayında ihracatta yüzde 95’lik oranla Türkiye 4’üncüsü oldu. Türkiye’nin patates ambarı arasında sayılan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki patates depoları bölgenin patates ihtiyacını karşılıyor.

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Doğu Anadolu’da ata tohumu mucizesi

2 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekilmedik bir karış yer kalmasın' çağrısına destek veren Bitlis'te çiftçiler sulu tarım sayesinde ekonomiye katkı vermeye devam ediyor. Ahlat İlçe Tarım Müdürü Nihat Keskin, Ahlat'ın Doğu Anadolu'nun en büyük fasulye ve patates üreticisi olan bir ilçe olduğunu söyledi. Keskin, yıllık 200 bin ton patates 20 bin ton fasulye üretimleri olduğunu ifade etti.

YERLİ MİLLİ ATA TOHUMU
Doğu'nun Çukurovası 'Bitlis', Doğu Anadolu'nun en büyük fasulye ve patates üreticisi olan bir ili. Bitlis, Türkiye'de yemeklik patates üretiminin yanı sıra tohumluk üretim de yapan sayılı merkezlerden birisi. Bitlis'te 15 çeşit patates tohumu kullanılıyor. Yerli ve milli ata tohumunun yaşatılması için yerli tohumlar kullanıyor. Üretilen yerli tohumların depo ömrü de yüksek. Bu kapsamda Ahlat bir numaralı tarım ve cazibe merkezi. Ahlat'ta yerli tohumlarla üretilen sebze ve meyveler başta çevre illeri olmak üzere yurt dışına da gönderiliyor.

Türkiye'nin patates ambarı arasında sayılan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki patates depoları Doğu Anadolu Bölgesinin patates ihtiyacını karşılıyor. 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekilmedik bir karış yer kalmasın' çağrısına destek veren Bitlis'te çiftçiler sulu tarım sayesinde ekonomiye katkı vermeye devam ediyor.

DOĞU'NUN PATATES İHTİYACINI KARŞILIYORUZ
"Ahlat ilçesi olarak yıllık 200 bin ton patates ve 20 bin ton fasulye üretimimiz var" diyen Ahlat İlçe Tarım Müdürü Nihat Keskin, "Ahlat'ta 26 ata tohum üreticimiz var. Bu ürettiğimiz ata tohumları Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerle buluşuyor. Cumhurbaşkanımızın 2 yıl önce depoda kalan patateslerin alımı konusundaki talimatları sonrası biz bölgemizden 28 vilayete 28 bin ton patates göndermiştik. Bu ay patates hasadı yapacağız ve Ekim sonuna kadar hasat devam edecek. Ürettiğimiz patatesleri daha önce olduğu gibi başka Doğu Anadolu illeri olmak üzere Gürcistan ve Kuzey Irak'a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Doğu Anadolu’da ata tohumu mucizesi
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