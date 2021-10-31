Doğu Anadolu’nun tek çevre laboratuvarını açtı

Tarımdan sanayiye, hayvancılıktan mühendislik alanına kadar hayatın ve üretimin içende yer alan kadın girişimciler ilklere imza atıyor. Yaptıkları başarılı işlerle alkışı hak eden başarılı kadın girişimcilerden birisi de Van
'da yaşayan çevre mühendisi Şeyda Karaman... 31 yaşındaki Karaman, "Çocuk, heves etmiş" diyenlere kulaklarını tıkayarak tüm zorlukları aştığını söyledi. Doğu Anadolu
'nun ilk çevre laboratuvarını açan Karaman, başarı hikayesini SABAH'a şöyle anlattı:
STAJ YAPARKEN İŞ KURMAYA KARAR VERDİM:
Van'da 4 çocuklu bir ailenin ikinci kızı olarak dünyaya geldim. 2016'da, 9 Eylül Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldum. Okula ilk adım attığım andan itibaren işsiz mi kalırım kaygısı yaşadım. Mezuniyetimden 10 gün önce işyerimi açtım. 5 yıl önce açtığım "Karaman Çevre Laboratuvar ve Mühendislik" adındaki iş yerimde 4 mühendise daha istihdam sağladım. Staj yaparak mesleğimi sevmeye başladım. Bir stajımı da Van'da İl Çevre Müdürlüğü
'nde yaptım. Numuneleri otobüsle başka ile gönderdiğimize şahit olmuştum. Van'da laboratuvar olmadığını öğrenince kendi laboratuvarımı açmaya karar verdim.
ENGELLERİ AİLEM VE DEVLET SAYESİNDE AŞTIM:
Laboratuvar kurmak cihazların maliyetinden dolayı çok zor. Ben bu zorluğu ticaretle uğraşan babam ve KOSGEB desteği ile aştım. KOSGEB'den 50 bin lira hibe ve 100 bin lira faizsiz geri ödemeli kredi aldım. 5 yılım dolunca başarılı geçtiğim için 70 bin liralık geri ödemeli kredi desteği daha aldım. Yoluma çıkan engelleri ailem ve devlet sayesinde aştım.
ÇALIŞMA ALANIMI GENİŞLETMEK İSTİYORUM
: Bölgede laboratuar olmadığı için Ardahan
, Kars
, Iğdır
, Hakkâri'ye de hizmet veriyorum. İmisyon, gürültü ve atık su kapsamında hizmet veriyorum ama ağır metal analizi yapamıyorum. İşime ağır metal analizlerini de katmak istiyorum. Aynı şekilde ortam hava kirliliğine bakabiliyorum ama baca bazlı kirliliklere bakamıyorum. Hem çalışma alanımı genişletmek hem de büyütmek istiyorum.
DEVLETİN DESTEĞİ CESARET VERDİ
İş yerini açtıktan sonra yüksek lisansını yapan, doktoraya hazırlanan Şeyda Karaman, "Devletin kadın girişimcilere verdiği desteği bana cesaret verdi. Kendi işini kurmak isteyen insanlar çekinmesinler. İş kurmak kolay da değil, imkansız da. Yeter ki umutlarını yitirmesinler" dedi.