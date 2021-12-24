Doğu, donuyor! Ardahan eksi 24 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının sona ermesiyle başlayan dondurucu soğuklar devam ediyor. Yaşanan kar yağışları ile birlikte tipinin de etkili olduğu bölgede çok sayıda trafik kazası yaşandı. Özellikle şehirlerarası yollarda meydana gelen kazaları en aza indirmek için Karayolları ekipleri gece gündüz görev yapıyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle bölgedeki tüm akarsu ve göller buz tuttu.

Soğuğun en etkili olduğu illerden Ardahan'da hava sıcaklığı sabah karşı sıfırın altında 24 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle kırağı vuran kent merkezinde her şey beyaza büründü. Kars'ta ise sıcaklık eksi 20derece olarak ölçüldü. Buz tutan kentte vatandaşların kirpikleri buz tuttu. Soğuk havaların devam etmesi beklenen bölgede kayak merkezlerindeki doluluk ise her geçen gün artıyor. Kayak sezonuna başlayan Palandöken'de hafta içi de yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.