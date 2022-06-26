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Giriş Tarihi: 27.6.2022

Doğu Ekspresi ilham oldu 4 hat daha geliyor

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Doğu Ekspresi ilham oldu 4 hat daha geliyor
Doğu Ekspresi'ne vatandaşın gösterdiği yoğun ilgi üzerine, yeni hatların turizme açılması için düğmeye basıldı. TCDD'nin üzerinde çalıştığı 4 nostaljik hat:
VAN GÖLÜ EKSPRESİ: Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Tatvan arasındaki bin 352 km'lik yolu 25 saat 17 dakikada geçiyor. Hat, örtülü kuşetli, yataklı, yemekli vagonlardan oluşuyor.
GÜNEY KURTULAN EKSPRESİ: Ankara-Kurtulan arasında haftada 5 gün işliyor. Ankara'dan yola çıkan tren Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Kurtulan güzergâhını takip ediyor. Sefer yaklaşık 26 saat sürüyor.
KARAELMAS EKSPRESİ: Ankara'dan başlayıp Irmak, Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar, Karabük ve Zonguldak arasında düzenli seferler yapıyor. 485 kilometrelik hattaki seyahat 11 saat sürüyor.
GÖLLER EKSPRESİ: İzmir-Basmane- Isparta arasında her gün ve karşılıklı işletiliyor. Sefer, 8 saat 30 dakika sürüyor.

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Doğu Ekspresi ilham oldu 4 hat daha geliyor
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