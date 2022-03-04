Doğu kara teslim

Doğu Anadolu'da bir süredir duran kar yağışları yeniden geldi. Gece saatlerinden beri şiddetini artıran kar yağışı, tüm bölgeyi beyaza bürüdü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, özellikle şehirler arası yolculuk yapacak olan sürücüleri buz ve tipiye karşı uyardı. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli karayolu güzergâhlarından 2409 rakımlı Kop dağı geçidinde etkili olan kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Hazırlıksız yakalanan TIR'lar sis nedeniyle de zorluk yaşadı. 20 metreye düşen yolda, trafik ekipleri önlemler aldı. Çıldır-Aktaş, Ardahan-Posof kara yollarında kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmedi.. Kara yolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il geneli kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi. Erzurum'da da etkisini artıran kar yağışı sonrası Karayolları ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarına hız verdi. Kent merkezinde vatandaşların yol güzergahları erken saatlerden itibaren temizlenmeye başlandı. Karayolları ekipleri ise tuzlama ve temizleme çalışmalarını geçekleştirdi.

ERZİNCAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bahar beklenirken kışın geri dönüşü hayatı olumsuz yönde etkiledi. Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Ara ara şiddetini artıran kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Baharın gelmesini bekleyen Erzincanlılar sabah işe ve okula giderken kar sürprizi ile karşılaştı. Yüksek kesimlerdeki güzergâhlarda sabah saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü.

KARS VE AĞRI'DA BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bölgede başlayan yoğun yağışlar, bazı yerlerde eğitime de ara verdirmek zorunda bıraktı. Kars'ta gelen yoğun yağış nedeniyle Kars Valiliği kararı ile Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde olumuz hava koşullarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi. Ağrı'nın Hamur ilçesinde ise özellikle taşımalı eğitim yapılan köy okulları başta olmak üzere bazı okullar Valilik kararı ile tatil edildi.

ÇIĞA KARŞI UYARI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları sadece yollar için uyarmadı. Kar kütlesinin ağırlaşması ve biriken karın üstüne yoğun kar yağışı ile artan çığ riski de hatırlatıldı. Çığ ayı olarak nitelendirilen Mart ayında, çığ bölgelerinde vatandaşların çok dikkatli olması için uyarılarda bulunuldu. Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması noktasında uyarılarda bulunuldu.