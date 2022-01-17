Haberler Yaşam Haberleri Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
Giriş Tarihi: 17.1.2022 11:53 Son Güncelleme: 17.1.2022 12:02

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Gümüşhane ve Rize’de önceki gün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin merkezde 16, Ardanuç ilçesinde 49, Arhavi ilçesinde 12, Borçka ilçesinde 36, Murgul ilçesinde 11, Hopa ilçesinde 13, Şavşat ilçesinde 44, Yusufeli ilçesinde 10 olmak üzere toplam 191 köy yolu, Giresun merkezde 15, Alucra ilçesinde 2, Bulancak ilçesinde 14, Çanakçı ilçesinde 15, Dereli ilçesinde 34, Doğankent ilçesinde 5, Espiye ilçesinde 4, Eynesil ilçesinde 11, Görele ilçesinde 53, Keşap ilçesinde 19, Piraziz ilçesinde 6, Tirebolu ilçesinde 42, Yağlıdere ilçesinde 21 olmak üzere 13 ilçede 241 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de ise Kürtün ilçesinde 20, Torul ilçesinde 13 ile toplamda 33 köy yolu ,Rize merkezde 42, Ardeşen ilçesinde 38, Çamlıhemşin ilçesinde 18, Çayeli ilçesinde 50, Derepazarı ilçesinde 11, Fındıklı ilçesinde 19, Güneysu ilçesinde 13, Hemşin ilçesinde 8, İkizdere ilçesinde 29, İyidere ilçesinde 7, Kalkandere ilçesinde 22, Pazar ilçesinde 48 olmak üzere 305 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Trabzon'da da dün etkili olan soğuk hava ile özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 84 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare, Belediye ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı! Divanın altından çıkıp öldürmüş, cesedi köye gömmüş
Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gitti! Caddeler Türk bayrakları ile donatıldı
Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi
Yerli doğalgaz için ilk adım
24'üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar'ın devasa tektaşı damga vurdu!
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
İlk yerli ve milli türbinler için geri sayım
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme! Tarih belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA