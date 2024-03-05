Doğu Karadeniz Bölgesi’nden yılın ilk 2 ayında 262 milyon dolar ihracat gerçekleşti

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Bölgeden 2024 yılı ilk iki ayında gerçekleşen ihracatın; 211 milyon 845 bin doları Trabzon'dan, 26 milyon 825 bin doları Rize'den, 13 milyon 922 bin doları Artvin'den ve 9 milyon 499 bin doları ise Gümüşhane'den gerçekleşti. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta rekor bir artışla yüzde 37 oranında artış sağlanırken, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 14, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 4 oranında artış sağlanmış oldu.

2024 yılı Ocak ve Şubat aylarında Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler ise, 127 milyon 137 bin 917 dolar ile Fındık, 37 milyon 179 bin 886 dolar ile Su Ürünleri ve Mamulleri, 36 Milyon 263 Bin 921 dolar ile Yaş Meyve Sebze, 20 milyon 550 Bin 893 dolar ile Maden ve Metaller, 6 milyon 629 bin 660 dolar ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi olarak sıralanmıştır.

Kalyoncu, "2024 yılı Ocak ve Şubat aylarında Doğu Karadeniz Bölgemizden 103 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Polonya olmuştur. Bu ülkelerden Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 23, Almanya'ya gerçekleştirilen ihracatımızda ise yüzde 1 oranında artış yaşanmış olup, Bölge ihracatımız Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında bir artış gerçekleştirmiştir. İhracat yapılan ülkelerden Peru, Bulgaristan, Vietnam, Avustralya, Japonya, Malezya. Tayvan ve Hırvatistan'a yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak Fas, Finlandiya, Moğolistan, Tunus, Sri Lanka, Filipinler, Mayotte ve Umman olmak üzere 14 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir"