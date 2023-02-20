Haberler Yaşam Haberleri Doğu Karadeniz’de 110 köy yolu ulaşıma kapalı
Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:51 Son Güncelleme: 20.2.2023 11:57

Doğu Karadeniz’de 110 köy yolu ulaşıma kapalı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında kapalı köy yollarını açma çalışmaları sürüyor. Bölgede İl Özel İdaresi ekiplerince kardan dolayı kapalı bulunan 110 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Doğu Karadeniz’de 110 köy yolu ulaşıma kapalı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında kapalı köy yollarını açma çalışmaları sürüyor. Kar geçtiğimiz hafta bölge genelinde etkili olurken, etkisini hafta sonundan itibaren azalttı. Bölge illerinin yüksek kesimlerde ise karla mücadele çalışmaları sürüyor. Bölge illerinden en fazla etkili olduğu Artvin'de merkezde 2, Ardanuç'ta 5, Arhavi'de 1, Borçka'da 3, Murgul'da 1, Şavşat'ta 65 ve Yusufeli ilçesinde 13 olmak üzere toplamda 90 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de ise İkizdere'ye bağlı 7, Çamlıhemşin ilçesine bağlı 6 ve Ardeşen'e bağlı da 1 köy yolu olmak üzere 14 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Giresun'da ise kar yağışı nedeniyle merkezde 3, Alucra 2 ve Keşap ilçelerinde 1 olmak üzere 6 köy yolu kapalı bulunuyor. Rize Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makineleriyle kapalı olan yolları açma çalışmaları sürüyor.

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Doğu Karadeniz’de 110 köy yolu ulaşıma kapalı
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