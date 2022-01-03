Doğu Karadeniz’de 217 köy yolu kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil





AYDER YAYLASI'NDA 40 SANTİMETRE KAR

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Yaylada kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaşırken, belediye ve Karayolları ekipleri yolu sürekli açık tutmak için çalışma yürüttü. Kar tatili için yaylaya gelenler otomobil şambrelleri ile kayak yaptı, kar topu oynayarak keyifli anlar geçirdi. Kar yağışı altında yaylada yürüyüş yapanlar da selfie ve fotoğraf çektirdi. Yaylada kar yağışı ile birlikte ortaya güzel görüntüler çıktı.