Doğu Karadeniz’de 5 ilçede okullar 1 gün

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, soğuk hava etkisini göstererek dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışının etkili olduğu Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon'un yüksek kesimli ilçelerinde bazı köy yolları karla kaplandı. Artvin'de 108, Gümüşhane'de 4 ilçede 32, Giresun'da 5 ilçede 40, Bayburt'ta 2 ilçede 7, Rize'de 4 ilçede 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Kara yolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle Ordu'da Akkuş, Gürgentepe ile Mesudiye ilçelerinde, Giresun'da ise Çamoluk, Alucra ilçelerinde Eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.