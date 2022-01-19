Doğu Karadeniz’de bin 248 köy yolu kapandı

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Doğu Karadeniz'de bin 248 köy yolunun kapanmasına neden oldu.

Giresun Merkez'de 26 köy yolu, Alucra'da 38, Bulancak'ta 44, Çamoluk'ta 27,Çanakçı'da 15, Dereli'de 34, Doğankent'te 9, Espiye'de 28, Eynesil'de 11, Görele'de 62, Güce'de 13, Keşap'ta 41, Piraziz'de 13, Şebinkarahisar'da 62, Tirebolu'da 48, Yağlıdere'de 21 olmak üzere 16 ilçede toplam 492 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.İl özel idare ve belediye ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon'da ise Akçaabat'ta 4, Araklı 25, Arsin 18, Beşikdüzü 22, Çarşıbası 12, Çaykara 27, Dernekpazarı 13, Düzköy 7, Hayrat 10, Köprübaşı 10, Maçka 4, Of 17, Sürmene 15, Şalpazarı 26, Tonya 22, Vakfıkebir'de ise 18 mahalle yolu olmak üzere 18 ilçede toplam 250 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla ilçe belediye ekipleriyle birlikte 250 personel ve 120 iş makinesiyle kapalı olan mahalle yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Rize'de ise 12 ilçede 239 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Rize'de merkez 50,Ardeşen 20, Çamlıhemşin 18, Çayeli 35, Derepazarı 4, Fındıklı 19, Güneysu 19, Hemşin 8, İkizdere 29, İyidere 2, Kalkandere 19, Pazar 25 olmak üzere toplam 239 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de merkez ve 5 ilçede toplam 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkez ilçede 70, Kelkit 66, Köse 14, Kürtün 29, Şiran 63 ve Torul ilçesinde 25 olmak üzere il genelinde toplam 267 köy yolu da ulaşıma kapandı.Belediye ve İl özel idare ekipleri iş makineleriyle kapalı olan köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.