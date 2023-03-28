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Giriş Tarihi: 28.3.2023 20:11 Son Güncelleme: 28.3.2023 20:25

Doğu Karadeniz’de fırtına: Çatı uçtu, ağaç devrildi, yaralananlar oldu

Doğu Karadeniz’de etkili olan fırtına ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, ağaçlar devrilirken üzerlerine çatı ve ağaç parçaları düşen 10 kişi yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Doğu Karadeniz’de fırtına: Çatı uçtu, ağaç devrildi, yaralananlar oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi'nde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.

Trabzon'da akşam saatlerinde batı ve kuzeybatı yönünden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle fırtına meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yolda vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Bazı mahallelerde ise kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Erdoğdu Mahallesi'nde kuvvetli rüzgârda kökünden kopan ağaç gövdesiyle yola devrildi. Trafik akışını engelleyen ağaç, ekipler tarafından kesilerek yol üzerinden kaldırıldı. Rize'nin Pazar ilçesinde de etkili fırtına sonucu apartmanın çatısı uçtu, park halindeki araçların üzerine düştü. Bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Vakfıkebir ilçesinde bir halı sahanın tel örgüleri ve demirleri sahaya devrildi. il genelinde yaşanan fırtına nedeniyle üzerlerine çatı ve ağaç parçaları düşen 10'a yakın kişi yaralandı.

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Doğu Karadeniz’de fırtına: Çatı uçtu, ağaç devrildi, yaralananlar oldu
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