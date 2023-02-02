Doğu Karadeniz’de kar nedeniyle 195 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz'de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Trabzon'un Araklı ilçesinde 6, Arsin ilçesinde 4, Çaykara ilçesinde 3, Düzköy ilçesinde 4, Sürmene ilçesinde 4 olmak üzere 21 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken; Artvin'de ise 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Bölgede en etkili kar yağışının yaşandığı Gümüşhane'de 147 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de ise 22 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Gümüşhane merkezde 20, Kelkit ilçesinde 25, Köse ilçesinde 4, Kürtün ilçesinde 15, Şiran ilçesinde 63 ve Torul ilçesindeki 20 kapalı köy yolunu ulaşıma açmak için ekipler tarafından 15 iş makinesi ve 29 personelle çalışmalar sürdürülüyor. Kapalı köy yollarında devam eden çalışmalarda öncelik diyaliz hastaları, cenaze ve acil durumu olan köylere veriliyor.