Doğu Karadeniz’de turizm sezonu öncesi otellerde doluluk oranı arttı

Doğu Karadeniz Bölgesinde bu yıl turizm sezonu beklentilerin üzerinde geçmesi bekleniyor. Özellikle Haziran ayında yoğunlaşması beklenen Arap turizminde daha şimdiden otellerde doluluk oranı yaşanırken, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, bu yıl turizm beklentilerinin önceki yıllara oranla daha yüksek geçmesi beklediklerini belirtti. Kantarcı, "Konaklama yerlerinde daha şimdiden ön rezervasyonların yapıldığını, grup rezervasyonlarının da alındığını" belirtti.

Pandemi sürecinin ardından Turizm sektöründe ciddi hareketlilik yaşandığının altını çizen Kantarcı, "Turizm demek ilimizin bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine en büyük katkı sağlayan sektördür. Pandemi süresinde yaşamış olduğumuz sıkıntılar sonrasında ciddi bir hareketlilik yaşanmıştı. Geçen sene bütün Doğu Karadeniz bölgesi beklentinin çok üzerinde çok güzel bir sezon geçirdik. Özellikle de dış pazarda çok büyük artışlar oldu. Havalimanlarında dış hattan gelen uçak sayısı ve aktarmalı gelen turist sayısı ayrıca iç pazardaki yerli turist sayılarımız arttı. Bazen sektörler olarak yetişemez olduk. Gerek oteller ve gerek seyahat acenteleri doluluk oranları çok yüksek hale geldi" dedi.

ŞİMDİDEN ÖN REZERVASYONLAR ALINMAYA BAŞLADI

Çoğu konaklama yerlerinde daha şimdiden rezervasyonlar yapıldığını belirten Kantarcı, "2023 senesi beklentilerimizin biraz daha yukarıya çıktığı bir süreç. Bununla ilgili olarak bütün turizm sektörün beklentisi çok fazla. Şimdiden ön rezervasyonlar alınmaya başladı. Trabzon ve Rize-Artvin Havalimanında dış hat uçuşları başlamış durumda. Sharjah, Kuveyt, Bahreyn, Cidde, Riyad, Bakü'de eklenerek dış hat uçuşlar geliyor. Kıbrıs'tan Ercan havalimanından direkt uçuşlar var. Dolayısıyla bölgemizin doğusuna özellikle Ortadoğu pazarından doğru bir hareketlilik var. Bölgemizin bütün illerinin ekonomik olarak yükselmesi ülke ekonomisine katkı sağlaması yönünde bununla ilgili güzel gelişmeler söz konusu" diye konuştu.