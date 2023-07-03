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Giriş Tarihi: 3.7.2023 07:57

Doğu Karadeniz’e bayram tatilinde ziyaretçi akını

Doğu Karadeniz Bölgesi 9 günlük kurban bayramı tatilinde tarihinin en yoğun günlerini yaşadı.  Kurban bayramında Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Giresun’da yurt içinden  ve Orta Doğu’dan  bölgeye gelen  yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ağırlandı. Bayramın 3.gününde ise   Trabzon havalimanında 145 uçak iniş-kalkış yaparak tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Doğu Karadeniz’e bayram tatilinde ziyaretçi akını

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Mayıs ayı sonu itibariyle Trabzon'da 200 bin yerli,112 bin yabancı turist olmak üzere 300 binden fazla turist geldiğini belirtti. Doğu Karadeniz bölgesinde ise Rize, Artvin,Trabzon, Giresun, Gümüşhane olmak üzere 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turistin turizm yerlerini ziyaret ettiği öğrenildi.

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden özellikle Trabzon'da, Uzungöl, Sera Gölü, Sümela Manastırı, Ayasofya cami, Boztepe seyir terası ve yürüyüş yolu, Trabzon Tünel Akvaryum ve yaylalar yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Otellerde ise yoğunluk yüzde 100'e ulaştı. Trabzon Havalimanı ise bayramın 3.günü tarihinin en yoğun gününü yaşadı 30 Haziran Cuma günü havalimanına 145 iniş-kalkış ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan turizm hareketliliği bu yıl da artarak devam ediyor. Geçen yıl 23 bini geçen uçak ve 3 milyonu geçen yolcu sayısı ile yoğun bir trafik yaşayan Trabzon Havalimanı'ndan 2022 yılında 16 bin 972 iç hat ve 6 bin 507 dış hat olmak üzere 23 bin 479 sefer gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz yıl 2 milyon 471 bin iç hat ve 703 bin dış hat olmak üzere toplam 3 milyon 174 bini aşan yolcu sayısına ulaşılırken, özellikle dış hatlarda bir önceki yıla oranla sefer sayısı yüzde 96, yolcu sayısı da yüzde 186 artış göstermişti.

Turizm hareketliliğinin bu yıl da artarak kurban bayramında yaşanan yoğunluk kendini gösterdi. Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği (TATCA) Trabzon Havalimanı'nda yaşanan tarihi rekoru sosyal medya hesabından duyurdu. TATCA duyurusunda , "Trabzon Havalimanı'nda 30 Haziran Cuma günü 145 iniş-kalkış ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Kötü hava koşulları sebebiyle oluşan yoğun kaçınmalar ve kısıtlı imkanlara rağmen trafiğin sorunsuz idare edilmesini sağlayan meslektaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz" denildi.

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Doğu Karadeniz’e bayram tatilinde ziyaretçi akını
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