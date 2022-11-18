Doğu Karadeniz’in en büyüğü olacak

Cami ve Külliye inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Sinaner, her şeyin yolunda gitmesi durumunda caminin 2023 yılı sonunda hizmete açılmasının planlandığını belirtti. Sinaner, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu da camiyi çok fazla önemsemekte ve caminin rekreasyon alanı içerisini odak noktasına koyarak etrafını ona göre şekillendirmiş durumda. Cami ile birlikte burası mükemmel bir yaşam alanı olacak ve sadece Trabzon'a değil bölgeye hizmet edecek" şeklinde konuştu.

7 BİN 700 KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

182 bin metrekare rekreasyon alanındaki 26 bin metrekarelik arsa üzerinde Trabzonlu hayırseverlerin destekleri ile yapımı devam eden Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi'nin kaba inşaatı geçtiğimiz yıl tamamlandı. Yapının tamamlanmasıyla birlikte aynı anda 7 bin 700 kişi ibadet edebilecek. 15 bin 442 metrekare toplam inşaatı alanı ve 8 bin 831 metrekare bodrum kat alanı ile 14 derslikli eğitim merkezi, 15 atölye, bin kişilik konferans ve toplantı salonu, aşevi, bay/bayan abdesthane, gasilhane ve kapalı otoparkın bulunacağı camide 6 bin 255 m2 ibadet alanları bulunacak. 2 bin 800 metrekare harim alanı, bin 140 metrekare revak alanı, bin 200 metrekare avlu alanı ve bin 115 metrekare mahfil katında oluşan cami ve külliyenin geleneksel Türk-İslam mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştirerek döneminin ve şehrin sembol eserlerinden biri olması amaçlanıyor.