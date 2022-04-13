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Giriş Tarihi: 13.4.2022 10:56 Son Güncelleme: 13.4.2022 11:10

Doğu, Nisan’da bembeyaz

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Doğu, Nisan’da bembeyaz

Doğu Anadolu Bölgesi, Nisan ayında kar şoku yaşadı. Neredeyse kış ayından daha fazla kar yağan bölgede hayat felç oldu. Ekipler temizlik çalışmalarına başlarken meteoroloji karın devam edeceğini duyurdu.

Doğu Anadolu Bölgesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, bölgedeki kentleri beyaza bürüdü. Nisan ayında sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, santimetrelerce kar ile güne başladı. Akşam saatlerinde etkisini sürdüren yağış sabaha kadar devam etti. Havaların ısınmaya başlamasına aldanan sürücüler ise değiştirdikleri kış lastikleri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yollarda araçlar kayganlaşan zemin nedeniyle güçlükle ilerlerken, jandarma ve emniyet ekipleri, şehirler arası yollarda güvenlik önlemleri aldı. Yola çıkan sürücüler, gerçekleştirilen yol çalışmaları nedeniyle zaman zaman geçişlerine izin verilmedi. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ile merkez belediyelerde ekipler gece boyu tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.

Erzurum-Kars karayolunun Hamam Deresi mevkisinde ağır tonajlı araçların kayması nedeniyle şehirlerarası ulaşımın da aksamalara yaşandı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini bölgede artırarak devam edeceği öğrenildi.

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Doğu, Nisan’da bembeyaz
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