Haberler Yaşam Haberleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Giriş Tarihi: 7.4.2022 20:34 Son Güncelleme: 7.4.2022 21:20

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesini çökertti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında sosyal medya sitelerinde ve ikinci el satış platformlarında dolandırıcılık suçunu işleyen suç örgütünün Diyarbakır ayağını çökertmiş operasyon neticesi çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.

Diyarbakır polisinin suç örgütü ile ilgili yapmış olduğu kapsamlı çalışmada; Ülke genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da yer aldığı suç örgütü üyelerince 30 olayda mağdurların zararının yaklaşık olarak 2 milyon TL olduğu, suç örgütü üyelerinin ele geçirdikleri paraları kripto para hesaplarına aktardıkları ve birkaç hesap dolaştırdıktan sonra temiz hesap olarak adlandırdıkları hesaplara havaleler yaparak parayı çektikleri, son bir yıllık dönemde suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 26 milyon TL civarında işlem hacmi varlığını tespit etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video

4 İLDE OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başta örgüt elebaşı konumunda olan şüpheliyi tespit etmek, sadece kod adı kullanan, açık kimlik ve irtibat bilgileri tespit edilemeyen şüphelileri tespit etmek ve örgütü tamamen bitirmek amacıyla 3 ay detaylı ve çok yönlü çalışmalar yaparak, Gaziantep, Mersin, Malatya ve Antalya'da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 16 şüpheli gözaltına aldı. Yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan çok sayıda laptop, cep telefonu, simkart gibi dijital bulgular, pos makineleri, çek-senet ve tapu belgesine el konuldu.

BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK SUÇ ÖRGÜTÜ

Şüphelilerin ifadelerine göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren dolandırıcılık suç örgütüne yönelik yapılan en büyük operasyon olduğu belirtildi. Adliyeye çıkarılan 16 kişiden 14 kişi tutuklandı 1 kişi adli kontrol 1 kişi savcılıkça serbest kaldı.

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi
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