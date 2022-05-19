Doğu ve Güneydoğu’da 19 Mayıs coşkusu

Yurt genelinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Diyarbakır'da Anıt Park'ta Atatürk Anıtı'na konulan tören, Merkez Kayapınar İlçesi'ndeki Kent Meydanı'nda da devam etti.

Mersin'den Diyarbakır'a atanan yeni Vali Ali İhsan Su ile birlikte AK Partili Milletvekilleri de Kent Meydanı'nda bayram nedeniyle yapılan gösterileri izledi. Bölgedeki diğer illerde de 19 Mayıs kutlamalara bir bayram havasında, öğrencilerin ve sporcuların gerçekleştirdiği gösterilerle kutlandı.

Bitlis'teki düzenlenen programda ise; Atatürk Mahallesi Feyzullah Ensari Caddesi üzerinde bulunan Şehitlik Önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Yaklaşık 200 gencin 50 metrelik Türk Bayrağını taşıdığı program Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtı önünde sona erdi. Çelenk sunumunun ardından program merkez kapalı spor salonunda devam etti.

Programa, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş,İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Vali Yardımcıları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış tarafından yapıldı.

Ülkeyi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine gençlerin taşıyacağını ifade eden Elkatmış, konuşmasında şunları söyledi:

"Aziz Milletimizin bağımsızlık inancı vetüm asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı 19 Mayıs 1919'dur.

Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte Aziz Milletimiz, kendi makus talihini tersine döndürmeye başlayarak, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Kurtuluş Savaşı bu destanın adı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu destanı yaşatan milletimizin kalbidir.

19 Mayıs 1919′da Samsun'da başlayan şahlanış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Yakın bir gelecekte belki ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiç kimsenin huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermeyeceksiniz. 19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Ve bu kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Gençler tarafından şiirler ve türkülerin okunmasının ardından, hafta çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Daha sonra tekvando öğrencileri tarafından gösteri sunulurken, gösteri sonunda çıkarılan bayrak Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a teslim edildi. Program halk oyunları gösterileriyle sona erdi.