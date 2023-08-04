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Giriş Tarihi: 4.8.2023 15:02 Son Güncelleme: 4.8.2023 15:36

Doğubayazıt’ta bir genç, silahla vurularak öldürüldü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, İshak Paşa Sarayı yolunda bir genç, silahla vurularak öldürüldü.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Doğubayazıt’ta bir genç, silahla vurularak öldürüldü

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı karşısındaki kaldırımda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan 24 yaşındaki Barış Daşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Daşdemir'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonucunda Daşdemir'in ateşli silahla öldürüldüğü tespit edildi. Daşdemir'in cenazesi, bugün Telçeker Köyü'nde toprağa verildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Doğubayazıt’ta bir genç, silahla vurularak öldürüldü
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