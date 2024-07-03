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Giriş Tarihi: 3.7.2024 11:32 Son Güncelleme: 3.7.2024 13:10

Doğubayazıt'ta dorsede gizlenmiş 240 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile ortaklaşa yürüttükleri operasyonda, gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede gizlenmiş 240 kilo eroin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Doğubayazıt’ta dorsede gizlenmiş 240 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi: İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, dorse içirişinde yük olarak bulunan çuvallar içerisinde kostik soda maddelerinin aralarına gizlenmiş vaziyette 11 adet çuval içerisinde toplam 240 kilo eroin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır." Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Doğubayazıt'ta dorsede gizlenmiş 240 kilo eroin ele geçirildi
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