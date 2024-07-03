Doğubayazıt’ta dorsede gizlenmiş 240 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi: İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, dorse içirişinde yük olarak bulunan çuvallar içerisinde kostik soda maddelerinin aralarına gizlenmiş vaziyette 11 adet çuval içerisinde toplam 240 kilo eroin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır." Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.