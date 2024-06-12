Doğubayazıt’ta uyuşturucu operasyonu

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonun gümrük sahası içerisinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada, naylon poşetlere sarılmış, paketler halinde daralı ağırlığı toplam 515 gram olan metamfetamin ele geçirilmiştir. Yine gümrük sahası içerisinde bir çekicide yapılan aramada ise, muhtelif poşetlere sarılmış paketler halinde, metadon cinsi toplam 13.180 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Meydana gelen olaylarla ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.