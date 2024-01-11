Haberler Yaşam Haberleri Doğu’da beyaz esaret Kar kalınlığı 4 metreyi buldu, yollar kapandı
Giriş Tarihi: 11.1.2024 14:28 Son Güncelleme: 11.1.2024 14:35

Doğu’da beyaz esaret Kar kalınlığı 4 metreyi buldu, yollar kapandı

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girerken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede birçok kent beyaza büründü.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Doğu’da beyaz esaret Kar kalınlığı 4 metreyi buldu, yollar kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 4 metreyi buldu. Yolları açmaya çalışan iş makinesi ise kar kütleleri arasında kayboldu. Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Bahçe köyü Kartal Dağı mevkiinde ise kar kalınlığı, 4 metreyi buldu. Bölgedeki elektrik şantiyesinin yolunu açan iş makinesi ise zaman zaman kar kütleleri arasında kayboldu.

VAN'DA 86 YERLEŞİM YERİ KAPANDI

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Van'da dünden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 10, Erciş'te 29, Gürpınar'da 27, Muradiye'de 7 ve Saray ilçesinde ise 12 olmak üzere toplam 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan, Van-Bahçesaray kara yolu, 80'inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 21 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor. Vatandaşların, ulaşımlarını Bitlis'in Hizan ilçesi bağlantılı yolundan sağladığı belirtildi.

ARICILAR 24 SAAT SONRA KURTARILDI

Bitlis'te de yoğun kar ve tipi etkili oluyor. Sarpkaya köyü mevkiinde arılarını almaya giden arıcılar, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, mahsur kalan arıcıları 24 saat sonra kurtardı. Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, "Gelen ihbar üzerine bölgeye giden ekiplerimiz iş makineleriyle 24 saat sonra yolu açarak, arıcıları ve arılarını kurtardı" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi! Bağrışma sesleri koridorları inletti: Salonu terk etti...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hıncal Uluç’un İmamoğlu öngörüsü
İlk duruşma başladı: Bebek katili Netanyahu ve kabinesi yargılanıyor!
Hataylılardan tekrar aday gösterilen Lütfü Savaş’a tepki: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz
Çağ atlayan teşkilat: MİT
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
G.Saray’dan iyi
Kartal nihayet doğru yaptı!
TMSF'den Dilan Polat açıklaması! Franchise sözleşmeleri kayyımdan önce imzalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu’da beyaz esaret Kar kalınlığı 4 metreyi buldu, yollar kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA