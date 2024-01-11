Doğu’da beyaz esaret Kar kalınlığı 4 metreyi buldu, yollar kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 4 metreyi buldu. Yolları açmaya çalışan iş makinesi ise kar kütleleri arasında kayboldu. Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Bahçe köyü Kartal Dağı mevkiinde ise kar kalınlığı, 4 metreyi buldu. Bölgedeki elektrik şantiyesinin yolunu açan iş makinesi ise zaman zaman kar kütleleri arasında kayboldu.

VAN'DA 86 YERLEŞİM YERİ KAPANDI

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Van'da dünden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 10, Erciş'te 29, Gürpınar'da 27, Muradiye'de 7 ve Saray ilçesinde ise 12 olmak üzere toplam 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan, Van-Bahçesaray kara yolu, 80'inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 21 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor. Vatandaşların, ulaşımlarını Bitlis'in Hizan ilçesi bağlantılı yolundan sağladığı belirtildi.

ARICILAR 24 SAAT SONRA KURTARILDI

Bitlis'te de yoğun kar ve tipi etkili oluyor. Sarpkaya köyü mevkiinde arılarını almaya giden arıcılar, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, mahsur kalan arıcıları 24 saat sonra kurtardı. Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, "Gelen ihbar üzerine bölgeye giden ekiplerimiz iş makineleriyle 24 saat sonra yolu açarak, arıcıları ve arılarını kurtardı" ifadelerini kullandı.