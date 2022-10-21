Doğu’da kar başladı don uyarısı yapıldı

Ekim ayında yağan kar ilçe merkezine bağlı kırsal mahallelerin dağlarını beyaza bürüdü. Erzurum'un Oltu ilçesi de mevsimin ilk karı dağları beyazlatırken, ilçe merkezinde yağış yağmur olarak etkili oldu. Kars'ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava daha sonra kara dönüştü. İlçe merkezi kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki işletmeler kar yağışını sevinçle karşıladı. Kentte aralıklarla etkili olan sağanak, gece yüksek kesimlerde kara dönüştü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşandı. Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş uzaklığının önemli ölçüde düşmesi ve yolların buzlanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.