Doğu’da kar hayatı zorlaştırıyor

Doğu Anadolu Bölgesinde devam eden kar yağışları nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da devam eden kar yağışları nedeniyle 500'e yakın köyün ulaşımının kapandığı öğrenildi. Ekipler köy yollarını açmak için çalışmalara başladı. Ardahan'ın Posof ilçesinde 20 santimetreye ulaşan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Iğdır'da ise 9 köy okulu tatil edildi. Erzincan'da etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı. Beyaz gelinliğini giyinen Erzincan'da güzel görüntüler oluştu. Kentte tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

Yaşanan kar yağışı nedeniyle bölgede bir çok yerde ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Özellikle ağır tonajlı araçlar, gidiş-gelişlerde zorlanınca yağışların durmasını bekledi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden ise yollarda gerçekleşebilecek buzlanma ve sis olayları için vatandaşları uyardı. Ardahan'da kar yağışı ve buzlu yol nedeniyle bir TIR, yük boşalttıktan sonra hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede ki kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları 50 santimetreyi aştı.