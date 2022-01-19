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Giriş Tarihi: 19.1.2022 11:24 Son Güncelleme: 19.1.2022 11:32

Doğu’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Doğu’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Doğu Anadolu Bölgesi kara teslim oldu. İki gündür aralıksız yağan kar nedeniyle binlerce köy, ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden açılması için ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürürken, yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek için ise bazı bölgeler, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Meterolroji, buzlanma ve çığ tehlikeleri için sürekli uyarılarda bulundu.

Kar yağışı tüm yurtta etkisini artırdı. Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık iki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle, bölgedeki tüm kentlerde eğitime bir gün ara verildi. Kent merkezleri beyaza bürünürken, esnaflar ise iş yerlerinin önlerini temizlerken, belediye ekipleri ise yaya yollarını temizledi. Yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezlerinde ise trafik sıkışıklıkları yaşandı. Kaygan zemin üzerinde güçlükle ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Arabaların kayması nedeniyle de birçok kaza meydana geldi. Türkiye'de kışın en çetin geçen illerinden Ardahan'da ise yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

BİNLERCE KÖY YOLU KAPANDI

Şehirlerarası yollarda ise birçok aksaklık meydana geldi. Yoğun kar yağışları nedeniyle Karayolları, İl Özel İdare ve Belediye ekipleri, şehirler arası yollarda temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğu Anadolu Bölgesinde binlerce köy yolu tamamen kapandı. Kapanan köy yollarını açmak için mücadele veren ekiplez, bazı noktalarda ise ağır tonajlı araçların geçmelerine izin vermiyor. Karayolları üzerinde bekleyen jandarma trafik ekipler, temizleme çalışmalarının sağlıklı olabilmesi ve kaygan zemin nedeniyle olabilecek kazaları önlemek adına nöbet tutuyor. Kapanan köy yollarında olası acil sağlık hizmetleri gereksinimleri için ise ekipler hazırda bekliyor. Yaşanan kar yağışı nedeniyle kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da arttı. Palandöken Dağındaki kar kalınlığı 125 santimetreye ulaştı. Ergan'da 64, Sarıkamış'ta 55, Yalnızçam'da ise 29 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, tatilcileri sevindirdi.

YAĞIŞLAR, YABAN HAYATINI DA ETKİLEDİ

Bölgede, çetin kış şartları yaban hayatı da etkiledi. Kar yağışları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken bir çok yabani hayvan, özellikle köy yerleşim yerlerine inerek yiyecek aradı. Kars'ta ise bir kurt kent merkezine indi. Merkezde yiyecek arayan kurt bir süre sonra kayboldu. Uzmanların görüşlerine göre ise son 50 yılın en kurak mevsiminin geçmesi nedeniyle yaban hayatın önemli derecede etkilendiği ve artık yiyecekleri merkezlerde aramaya başladıklarını söyledi. Bölgede özellikle köylere inen kurt sayılarında ise son yıllarda büyük artış gözlendi.

METEOROLOJİ, ÇIĞ VE BUZLANMAYA KARŞI UYARDI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don, sis ve pusun görüleceği bölgede, yağışların Erzincan'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 8, Kars'ta 7, Erzurum'da 6, Erzincan'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.
Buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Bölgede gece ise en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 17, Ardahan'da 14, Kars'ta 13, Erzurum'da 10, Iğdır'da 6, Erzincan'da 5 derece ölçüldü.

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Doğu’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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