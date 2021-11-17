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Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:58 Son Güncelleme: 17.11.2021 12:02

Doğu’da sıcaklıklar sıfırın altında

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Doğu’da sıcaklıklar sıfırın altında

Doğu’da hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Kars’ta gece sıcaklık sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü. Yaşanabilecek don e sis olayların karşı sürücüler uyarılıyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıkları hızla düşmeye devam ediyor. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar sıfırın altında olması nedeniyle zaman zaman don ve sis olayları görülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre bölgede en düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü. Sıfırın altında 9 dereceye düşen hava sıcaklığı dona neden oldu. Ardahan'da ise sıcaklık sıfırın altında 8 derece ölçüldü. Erzurum ve Ağrı'da sıfırın altında 5, Erzincan'da sıfırın altında 2, Bayburt'ta sıfırın altında 4 derece olarak kaydedilirken Iğdır'da ise sıcaklık 0 derece ölçüldü.

Yaşanan hava düşüşleri nedeniyle özellikle kara yollarında yaşanabilecek don ve sis olaylarına karşı vatandaşlarda uyarıldı. Bölgede sıcaklıkların düşmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Doğu’da sıcaklıklar sıfırın altında
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