Doğu’da soğuğun etkisi artıyor

Doğu Anadolu Bölgesinde dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta için bölge genelinde başlayan ve 2 gün aralıksız devam eden kar yağışı sonrası etkisini iyice artıran soğuk havalar zaman zaman don ve sis olaylarına neden oluyor. Bölgede yapılan hava ölçümlerinde gece en düşük sıcaklık Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 18 derece olarak kaydedilirken Ardahan'ın merkezinde ise eksi 16 derece ölçüldü. Bölge illerinden yapılan ölçümlerde sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 13, Kars'ta 12, Erzurum'da 8, Iğdır'da 4 ve Erzincan'da 3 ölçüldü.

Dondurucu soğuklar nedeniyle Ağrı'da sis meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Soğuk havanın da etkisini gösterdiği şehirde binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, bazı dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Ardahan'da ise donan Kura Nehrinin üzeri yoğun sis bulutları ile kaplandı. Sis nedeniyle kırağı ile kaplanan Kura'nın kenarında güzel manzaralar oluştu. Araçların camlarının buzla kaplandığı şehirde, sürücüler araçları battaniye ve branda örterek soğuktan korumaya çalıştı. Kentte soğuk hava dolayısıyla yem bulmakta güçlük çeken kırsaldaki sokak hayvanlarına ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yem verildi. Kars'ta ise soğuk yüzünden ağaçların yanı sıra araçların camları kırağı ile kaplandı, bazı kişiler araçlarını battaniye ile örttü. Bölgede şehirler arası yolculuk yapacak olan sürücüler ise Emniyet Müdürlüğüne ait trafik ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından sık sık uyarılıyor. Yollarda meydana gelen don ve sis olaylarına karşın Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise teyakkuz bekliyor.