Haberler Yaşam Haberleri Doğu’da soğuklar kesildi, kar başladı
Giriş Tarihi: 9.12.2021 10:41 Son Güncelleme: 9.12.2021 10:44

Doğu’da soğuklar kesildi, kar başladı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Doğu’da soğuklar kesildi, kar başladı

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışları yeniden başladı. Hava sıcaklığı 10 derece arttı. Önceki gün bölgede en düşük hava sıcaklığı Göle’de eksi 18 derece olarak ölçülürken dün gece saatlerinde hava sıcaklığı en düşün yine Göle’de sıfırın altında 8 derece ölçüldü. Bölgede kapanan köy yolları ise çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen kar yağışı sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Bölgenin genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken bazı bölgelerde ise gerçekleşen sis nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.

Erzurum, Erzincan ve Kars'ta meydana gelen yağışlar nedeniyle bazı köy yolları kardan dolayı ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda bölge genelinde yaklaşık 100 köy yolu ulaşıma kısa bir süre sonra tekrar açıldı. Kars'ta etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı. Bölgede yaşanan kar yağışı ile soğuk havanın etkisini kırdı. Önceki gün bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 18 derece olarak ölçülürken dün bölgenin en düşük sıcaklığı yine Göle ilçesinde sıfırın altında 8 derece olarak kaydedildi.

Kar yağışlarının aralıklı olarak devam edeceğini bildiren Meteroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölgedeki hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece azalacağını açıkladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz kritik maçta sahneye çıktı! Attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti...
Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi! Sözde Sincar sorumlusu ‘Dijwar’ etkisiz hale getirildi
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 8 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan stokçuluğa karşı net mesaj: Gözlerinin yaşına bakılmayacak
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP'li vekilleri çıldırtan sözler
Son dakika | İSPARK'a 41 milyon zararda flaş detaylar!
İBB’nin başı çektiği CHP’li belediyeler borç batağında!
Adana'da korkunç olay! Yanında yatmayan eşe bıçaklı işkence
Ölümden yaşama! Ata'yı köpeği Mocha hayata bağladı
İngiltere'yi sallayan görüntüler! Başbakan Johnson özür diledi, sözcü istifa etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu’da soğuklar kesildi, kar başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA