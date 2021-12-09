Doğu’da soğuklar kesildi, kar başladı

Doğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen kar yağışı sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Bölgenin genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken bazı bölgelerde ise gerçekleşen sis nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.

Erzurum, Erzincan ve Kars'ta meydana gelen yağışlar nedeniyle bazı köy yolları kardan dolayı ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda bölge genelinde yaklaşık 100 köy yolu ulaşıma kısa bir süre sonra tekrar açıldı. Kars'ta etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı. Bölgede yaşanan kar yağışı ile soğuk havanın etkisini kırdı. Önceki gün bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 18 derece olarak ölçülürken dün bölgenin en düşük sıcaklığı yine Göle ilçesinde sıfırın altında 8 derece olarak kaydedildi.

Kar yağışlarının aralıklı olarak devam edeceğini bildiren Meteroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölgedeki hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece azalacağını açıkladı.